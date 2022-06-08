「斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省」訪問團今天舉辦記者會，斯國國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）說，就算世界上只能承認一個中國，我們也該承認台灣這個民主中國。

立陶宛允許我國設立以台灣為名的代表處，引起中國的強烈打壓。被問到是否贊成「駐斯洛伐克台北代表處」也正名為台灣？歐舒斯基指出，「我認為，台灣應該用自己的官方名稱，也就是中華民國。」

歐舒斯基進一步指出，斯洛伐克國會友台小組在十月十號都會在歡慶民主中國在1911年誕生，就算世界上只能承認一個中國，我們也該承認台灣這個民主中國。他也說，我國駐斯洛伐克代表李南陽為台斯關係鋪了很多路，事實他應該被稱為大使，他所在的代表處也值得懸掛國旗。

媒體進一步詢問斯洛伐克是否有跟中華民國建交的可能性？歐舒斯基說，斯洛伐克只是一個五百萬人口的歐盟會員國，而歐盟有政體的一中政策，斯洛伐克很難去扭轉，只能一步一步慢慢聲援台灣，能真正發揮影響力的還是德國、法國那些大國。

在立陶宛之後，有越來越多中東歐國家考慮退出「中國－中東歐國家合作」機制。對此，歐舒斯基認為，跟中國的協議最好是保持距離，慢慢降低跟中國對話層級，並逐步淡出。

他說，台灣其實遠比中共重要的投資夥伴，就算一夜之間中國投資人全部離開，斯洛伐克人民還是可以溫飽，就算要把中國當成投資夥伴，也應該是跟台灣這個民主中國。