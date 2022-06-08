新華社8日報導，從4月起，大陸深圳、武漢、杭州等地，陸續實行常態化核酸檢測，部分地區收費。大陸國家衛健委醫政醫管局在國務院聯防聯控機制近期召開的記者會表示，常態化核酸檢測是根據當地疫情防控需求決定，主要集中在輸入風險較高的省會城市和千萬級人口城市。截至6月初，北京、上海、湖北、河南、山西等多個省、直轄市推行常態化核酸檢測，檢測頻率在2至10天不等。全大陸至少有10個千萬級人口超大城市，實施核酸檢測常態化布局。至於各地要求搭建15分鐘核酸「採樣圈」，有些地方也出現採樣人員缺口大等問題。

報導稱，在常態化核酸檢測的地方，大多實行免費政策，由財政部門提供資金支持。中國人民大學公共管理學院公共財政與公共政策研究所教授許光建表示，由政府兜底開展全民免費的常態化核酸檢測，一、二線城市或能承擔起高額成本，但中小城市面臨較大財政壓力。

甘肅省隴西縣5月23日發布公告稱，「宣導全社會所有人群每周一次核酸檢測，費用自理，對未按期進行核酸檢測的，將進行賦碼提醒」。

四川省閬中市5月27日宣布，自5月31日後，市民需自覺自費進行每周一次的常態化核酸檢測，費用為每次3.5元人民幣。29日，閬中市將「自覺檢測」調整為「自願檢測」。

上海市衛生健康委負責人5月31日，透露，上海市常態化核酸檢測點的檢測服務免費至6月30日。

根據大陸國家醫保局、國務院聯防聯控機制醫療救治組日前印發的通知，對於政府組織大規模篩查和常態化檢測的情況，要求檢測機構按照多人混檢不高於每人份3.5元提供服務。

便捷的採樣點布局是做好常態化核酸檢測的重要基礎之一。大陸國務院聯防聯控機制近多次提到15分鐘核酸「採樣圈」建設。

眼下，由固定採樣點、便民採樣點和流動採樣點等共同編織的便民採樣圈，正在許多城市逐步成型，採和檢的能力也逐漸與之匹配。

杭州市副市長陳瑾說，按照步行15分鐘內到達、排隊等候不超過30分鐘的標準，杭州利用黨群服務中心、藥店、健康驛站、移動採樣小屋等形式，在全市設置了1萬多個採樣點。

對不少城市來說，常態化核酸檢測是一項新開展的工作，壓力是客觀的，從多地核酸採樣人員的缺口可見一斑。河南計畫年內培訓5萬名核酸檢測相關人員；海口面向社會招募核酸採樣員；唐山市曹妃甸區緊急招募核酸採樣檢測志工。

為建好15分鐘核酸採樣圈，各地也在積極探索。各式各樣的智能化核酸採樣工作站快速上線；多個導航軟體載入便民核酸採樣點導航功能；多地推出核酸點即時排隊、運行狀態等查詢小程式。

截至5月底，中國核酸檢測總能力已達到近9000萬管／天。與此同時，送檢不及時、報告不準確、實驗室管理不嚴格等問題也有發生。

據報導，因常態化檢測迅速發現感染者，一些低風險地區調整檢測頻次。武漢市疫情防控指揮部今年清明節假期後，遵循「願檢盡檢」原則，一天內有1070萬居民自願參與。這一核酸檢測，武漢篩查出了1例新增本土無症狀感染者。透過局部快速封控和多輪擴面核酸檢測，武漢市於4月19日實現了陽性人員零新增，較快實現社會面清零。

通過常態化核酸檢測，杭州市西湖區、安徽桐廬縣、遼寧瀋陽也在常態化核酸檢測中發現陽性感染者。

杭州副市長陳瑾說：「常態化核酸檢測成本不低，但與定點式、高強度的封控所帶來的經濟社會成本相比，常態化核酸檢測的成本要小得多。」

近期，根據疫情防控形勢變化，有些低風險地區降低了常態化核酸檢測的頻次。杭州、蘇州、武漢、深圳等地從最初的48小時延長至72小時；江西撫州將普通人群3天1檢改為7天1檢；江西新余將此前的普通人群3天1檢調整為10天1檢。