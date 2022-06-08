民進黨前立委沈富雄日前赴美國與兒女相聚，近期返抵台灣，目前正進行7天的居家檢疫，他觀察美國經驗後，對於台灣後半場防疫僅打45分，原因是「人為災難」；但他也強調，台灣比美國好太多，美國只贏台灣8個字，就是《國旗歌》的頭兩句歌詞「山川壯麗，物產豐榮」。

沈富雄今(8日)接受資深媒體人黃暐瀚節目「POP撞新聞」專訪，談及台灣2年多來的防疫表現，沈富雄說，前半場90分、後半場45分，但45分並非指Omicron疫情，而是看見人謀不臧造成「天下混亂」的現象後，所打下的分數，他認為這是「人為災難」。

沈富雄說，細看美國跟台灣後，結論是台灣比美國好太多，身為台灣人是一種很大福氣，而台灣被搞成這樣子，對岸是很大的因素。這77年以來，雖然台灣人普遍對兩岸政策已有一定共識，但受政客與媒體影響，變得兩極化；而美國的兩極化，則顯現在持槍、墮胎、跨性別等議題上，這些問題台灣都已經處理完畢。

沈富雄也坦言，美國贏台灣只有8個字，就是《國旗歌》的開頭兩句歌詞「山川壯麗，物產豐榮」，其他點都不如台灣。他也說，希望大家選舉時，不要因為兩岸政策製造的假象而對立，應藉著選舉再一次凝聚共識，若有任何不同的意見，就好好討論。