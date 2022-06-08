台灣生物產業協會與全球BIO生技協會今(8)日共同宣佈，2022亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2022)將於7月27~31日舉辦。大會籌委會主席李鍾熙表示，今年參與國家與跨國藥廠積極度大增，希望透過7月實體+線上舉行的亞洲生技大會，促進台灣國際商機交流及合作，擴大台灣生醫各領域的國際參與綜效。今年商機媒合會(One-on-One partnering)，首度採取「實體+線上」，跨越國界與時區，將促成超過400家公司，2,000場次的商機媒合，為後疫情時代，進行生技業多元布局，創造更多與國際夥伴洽談合作及授權募資的機會。

今年大會論壇主題除全球科技創新融合及生技市場與投資趨勢前瞻佈署外，並新增「供應鏈與CDMO新商模」、「當ICT遇見生技」、及「未來防疫整備」焦點議題，邀請國際重磅講者分享。

由於疫情爆發以來，全球藥品的供應鏈和市場皆受到影響，高峰論壇首度籌備與生物相似藥(Biologics)、細胞治療、小分子藥物有關的CDMO的專題，邀請國際藥廠賽諾飛高階主管與國內保瑞、台耀、台康等講者，從整體面、經營面、先進技術面，談全球當前CDMO趨勢與機會。

當然也不會錯過防疫的議題，將以「未來防疫整備」為主題，目前正邀請流行病預防創新聯盟(CEPI)分享全球整備前瞻展望，並邀請全球生技協會技術長卡地亞.依珊(Cartier Esham)分享生技產業如何在檢測、疫苗及藥品三大面向，提供未來常態供應及整備。

2022亞洲生技大會主要活動，將包含：實體加線上的論壇與展覽、全球24小時一對一商機媒合平台、公司展望說明會等。大會也將同步舉辦現場開幕及2022傑出生技產業獎頒獎典禮等活動。此次吸引全球逾550家指標公司、超過1500個攤位參與，在21場國際論壇中交流分享，預期有超過30國生技專業人士參與。