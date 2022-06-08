北榮自由廣場「車來速」防疫急門診今日完美落幕。（北榮提供）

北榮自由廣場「車來速」防疫急門診今日完美落幕。（北榮提供）

北榮自由廣場「車來速」防疫急門診今日完美落幕。（北榮提供）

北榮自由廣場「車來速」防疫急門診，5月17日開設至6月8日結束，23天共動員醫、護、檢、藥、行政等同仁2750人次，包括現場1600人次，院內1150人次，共服務25500位民眾（包含未採檢民眾）。其中採檢陽性率90％，18000人次（70％）領症狀緩解藥品。另外，自5月28日起，抗病毒門診共服務700位病人，約八成實際領藥。

從前幾天的大雨滂沱，到盛夏高溫酷暑，任務最後一天又是梅雨綿綿，好像在磨練出任務的人，每位同仁黝黑的臉龐上都留下深深的口罩印記，疫情終會過去，但每個無名英雄形象，將永遠留在民眾的心中。

北榮院長陳威明表示，5月13日一接獲指令，即與副院長李偉強帶領相關同仁進行現場會勘。複製京元電、北農三大市場大規模採檢成功模式，在兼顧醫院量能下迅速調派人力，並以多服務一人，就是多救一人的信念，與全民並肩投入抗疫工作。

陳威明指出，5月17日「車來速」防疫急門診正式啟用，考量分流避免傳染，特別規劃行人專用道、機踏車道、一般汽車道（2人以下）及高乘載汽車道（3人以上或有12歲以下兒童共乘）四線道採檢，不同動線進出，並視狀況彈性調撥車道，避免讓民眾久候。施行以來，因規劃得宜、動線順暢，秩序良好，服務貼心深獲好評。

陳威明說，一個成功的任務背後，要感謝許多的無名英雄。首先是協力廠商日夜趕工，在短短二日，就完成現場大型帳篷及標示看板設置；從電力配置、廁所設置、車輛調度，人員接送及物資運補，到裝設滅菌設備，張羅餐點、飲品，維持環境整潔，處理捐贈物資等大大小小事務，都看到總務室同仁忙碌的身影，提供最舒適、最安全的工作環境，讓同仁無後顧之、吃飽喝足投入工作。

而N95口罩、面罩、防護衣、隔離衣、手套等醫療物資源源不絕的後勤補給，不計成本保護同仁，絕對是任務成功重要因素。此外，完善的資訊系統，讓民眾從報到問診、收費領藥到採檢都在最快時間內完成，從編寫程式、連結不同系統，到隨時解決各項突發狀況，資訊人員的付出更是功不可沒。

陳威明表示，5月28日再增加開立口服抗病毒藥物，藥學部藥師首次參與院外抗疫工作。除了院內例行的配藥工作，每日還需撥出更多人力，手工裁剪藥物，精確分包，再裝箱打包，如同小型加工廠，不分你我，全力完成工作，只希望讓更多患者及時獲得所需藥物。

病理檢驗部醫檢師更是從京元電、台北三大市場，到本次自由廣場大型篩檢無疫不與，除需應付院內龐大採檢量能，承接院外任務更是三班制不休息，投入大量人力，希望在最快的時間讓民眾獲得報告，採取應有防護措施，以最高效率獲得民眾高度肯定。

陳威明感謝全體同仁，本著醫療工作者濟世救人天職，無私無我的犧牲付出，圓滿完成中正紀念堂採檢及兒童疫苗接種二大任務，再創光榮歷史新頁。同時也感謝衛福部、退輔會，台北市政府全力支持，中華民國醫師公會全國聯合會，召募基層醫師共襄盛舉，退休醫療同仁主動投入。

也感謝無數的民眾在這段時間給予我們同仁的鼓勵和肯定，更有附近的商家及許多善心人士，自動自發送來飲料和麵包等物資，讓人感動。台北榮總在每一次防疫任務中累積經驗、學習成長，更凝聚了向心力，未來面對任何緊急的狀況，將更從容而無所畏懼，保護國人健康。