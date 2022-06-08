國立台東專科學校創意商品設計科畢業成果展於台東故事館1樓展出。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東專科學校創意商品設計科學生歷經10個月準備，以多元的創意設計與工藝創作，以「心器集」為主題，在台東故事館1樓ShowBox展區展出。作品技法純熟，呈現學生在探索知識、技藝的過程中，不斷淬鍊與蛻變的豐富成果。

觀賞者讚嘆，作品不但以純熟的工藝技法為基礎，同時導入創意設計，各有風格；畢業展含括木工、金工、陶藝、皮雕、原住民傳統編織及繪本等豐富創作，展出的作品都經過老師們的審查與建議。

策展學生曾琳鈞說，展覽以「心器集」為主題，象徵同學們以心為起點進行設計創作，滿懷熱忱與努力，在2年的學習旅途中尋找蛻變契機，而這些過程最終集結成這場展覽。

科主任徐啟賢表示，學生們花了近10月準備此次畢業專題設計，並通力合作辦理此次展覽，難能可貴。而創意商品設計科有9成學生來自外縣市，他鼓勵學生在創作時加入在地元素，運用設計思考關懷在地，並期許學生內化在台東的所見所聞，做為未來創作路上的養分。

東專創意商品設計科設立於2010年，2020年由五專改制為二專學制，從基礎的創意概念圖象化與立體化訓練，以及設計創作媒材與技法的進階運用，接續到商品設計、工藝創作與行銷經營，逐步提升學生的專業能力。