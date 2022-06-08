玉晶光（3406）8日公布5月合併營收8.08億元，較上月的9.11億元，減少11.23％，較去年同期的7.32億元，成長10.42％，累計今年前5個月合併營收為51.03億元，亦較去年同期增加28.62％。

玉晶光指出，5月營收較低，主要是因為大陸疫情、五一長假及客戶傳統淡季所致；6月起，此狀況已經慢慢緩解，公司的營運恢復正常，下半年的營運還是可期，但是最後的成長力道如何，端看客戶實際的拉貨情形。