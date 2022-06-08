在薪資低且物價高的時代，養孩子非常不容易，因此不少人會選擇結紮，以免又意外懷孕，台灣一名30歲左右的男子，生了2個孩子後決定結紮，豈料半年後妻子又懷孕，讓男子非常氣憤，醫師驚覺不對勁，進一步驗DNA後發現，男子膝下3個孩子都不是他的。

泌尿科醫師高偉棠近日在《醫師好辣》節目中分享，他曾收治一名30多歲的2寶爸，因為經濟不景氣，又擔心與妻子發生關係時不小心懷孕，因此到醫院進行結紮手術，豈料半年後他的妻子又懷孕，讓他相當費解，氣得找醫師理論，質問「你不是幫我結紮，為什麼我老婆又懷孕6個月？」醫師先替他確認手術是否成功，發現精液裡確實沒有精子。

由於結紮手術後，需休息3個月或排空20次以上，與伴侶發生關係時才不用做安全保護，因此擔心可能是男子術後太快「開機」，但對方表示，他確實都有遵守，高偉棠醫師便猜測，他的妻子可能有外遇對象，因此以寓言故事循循善誘，男子聽懂後便替3個孩子進行DNA檢驗，才知道自己被戴綠帽，孩子全都不是他的。

不過結紮後還會懷孕嗎？亞大醫院泌尿科主治醫師蕭子玄曾解釋，結紮後懷孕的狀況極為罕見，而且醫病量不多，因此難以研究找出原因。另外，許多男性結紮後妻子依舊懷孕，多半是太快進行性行為，泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修曾提到，部分精子會殘留在輸精管，術後馬上進行性行為，又沒做好安全措施，剩餘精子同樣會跑出來，就可能懷孕。