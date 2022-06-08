寶格麗（BVLGARI）日前在巴黎發表「伊甸奇蹟花園」（ Eden The Garden of Wonders）頂級珠寶與腕表新品，在現場打造成一座花團錦簇、充滿花香鳥語的伊甸花園，新任品牌大使安海瑟薇 (Anne Hathaway)、BLACKPINK成員LISA、印度女星Priyanka Chopra Jonas盛裝出席，前任法國總統夫人兼歌手Carla Bruni現場高歌，見證寶格麗伊甸園珠寶奇蹟。

安海瑟薇出席Eden The Garden of Wonders珠寶發表會，秀出美腿。（BVLGARI提供）

安海瑟薇與LISA不約而同都選擇穿黃色禮服與會，但雙姝各自表述，安海瑟薇穿短褲秀出一雙美腿，搭配寶格麗黃鑽珠寶套組，風華絕代；LISA則以緊身中空裙裝，展露結實平坦的腹肌，搭配寶格麗祖母綠珠寶套組，青春無敵。至於印度女星Priyanka Chopra Jonas也不遑多讓，身穿橘金色深V曳地禮服展露傲人美胸，十分吸睛。

寶格麗品牌代言人LISA出席Eden The Garden of Wonders珠寶發表會。（BVLGARI提供）

法國前任總統夫人兼歌手Carla Bruni在Eden The Garden of Wonders珠寶展上高歌。（BVLGARI提供）

寶格麗在芳登廣場巴黎旗艦店發表Eden The Garden of Wonders珠寶，現場猶如花團錦簇的伊甸花園。（BVLGARI提供）

寶格麗年度新作「伊甸奇蹟花園」總共逾140件珠寶作品，其中壓軸吸睛之作是Emerald Glory祖母綠鑽石項鍊，由11顆哥倫比亞祖母綠和總重逾220克拉鑽石建構而成，並以精湛工藝呈現出如蕾絲般的輕柔觸感，可轉換成皇冠，也可轉換成短頸鍊。

寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Emerald Glory祖母綠項鍊，可轉換成皇冠和短頸鍊。（BVLGARI提供）

另以經典Serpenti靈蛇元素延伸的新作品Serpenti Spinel Embrace尖晶石鑽石項鍊，以玫瑰金與鑽石勾勒靈蛇，環繞著1顆重達25.7克拉水滴形切割塔吉克粉紅尖晶石。另一件Serpenti Ocean Treasure藍寶石鑽石項鍊，則以兩條靈蛇交纏合一，環繞一顆61.3克拉水滴形切割斯里蘭卡藍寶石，令人嘆為觀止。

寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Flowers Of Eden伊甸之美彩寶項鍊。（BVLGARI提供）

呼應花園主題的Flowers of Eden彩寶項鍊，則完美體現寶格麗「彩寶之王」的特色，以碧璽、紫水晶和祖母綠等彩寶勾勒花團錦簇之美，以不對稱手法錯落置入各色彩寶，更加突顯大自然之美。Tribute to Paris祖母綠項鍊，主石是一顆35.53克拉橢圓形哥倫比亞祖母綠，充滿律動動感之美。Mediterranean Reverie藍寶石項鍊，主石是十分罕見的107.15克拉枕形斯里蘭卡藍寶石，風格細膩且華麗。

寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Tribute To Paris祖母綠項鍊，主石是一顆35.53克拉橢圓形哥倫比亞祖母綠。（BVLGARI提供）