寶格麗（BVLGARI）日前在巴黎發表「伊甸奇蹟花園」（ Eden The Garden of Wonders）頂級珠寶與腕表新品，在現場打造成一座花團錦簇、充滿花香鳥語的伊甸花園，新任品牌大使安海瑟薇 (Anne Hathaway)、BLACKPINK成員LISA、印度女星Priyanka Chopra Jonas盛裝出席，前任法國總統夫人兼歌手Carla Bruni現場高歌，見證寶格麗伊甸園珠寶奇蹟。

安海瑟薇出席Eden The Garden of Wonders珠寶發表會，秀出美腿。（BVLGARI提供）
安海瑟薇出席Eden The Garden of Wonders珠寶發表會，秀出美腿。（BVLGARI提供）

安海瑟薇與LISA不約而同都選擇穿黃色禮服與會，但雙姝各自表述，安海瑟薇穿短褲秀出一雙美腿，搭配寶格麗黃鑽珠寶套組，風華絕代；LISA則以緊身中空裙裝，展露結實平坦的腹肌，搭配寶格麗祖母綠珠寶套組，青春無敵。至於印度女星Priyanka Chopra Jonas也不遑多讓，身穿橘金色深V曳地禮服展露傲人美胸，十分吸睛。

寶格麗品牌代言人LISA出席Eden The Garden of Wonders珠寶發表會。（BVLGARI提供）
寶格麗品牌代言人LISA出席Eden The Garden of Wonders珠寶發表會。（BVLGARI提供）
法國前任總統夫人兼歌手Carla Bruni在Eden The Garden of Wonders珠寶展上高歌。（BVLGARI提供）
法國前任總統夫人兼歌手Carla Bruni在Eden The Garden of Wonders珠寶展上高歌。（BVLGARI提供）
寶格麗在芳登廣場巴黎旗艦店發表Eden The Garden of Wonders珠寶，現場猶如花團錦簇的伊甸花園。（BVLGARI提供）
寶格麗在芳登廣場巴黎旗艦店發表Eden The Garden of Wonders珠寶，現場猶如花團錦簇的伊甸花園。（BVLGARI提供）

寶格麗年度新作「伊甸奇蹟花園」總共逾140件珠寶作品，其中壓軸吸睛之作是Emerald Glory祖母綠鑽石項鍊，由11顆哥倫比亞祖母綠和總重逾220克拉鑽石建構而成，並以精湛工藝呈現出如蕾絲般的輕柔觸感，可轉換成皇冠，也可轉換成短頸鍊。

寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Emerald Glory祖母綠項鍊，可轉換成皇冠和短頸鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Emerald Glory祖母綠項鍊，可轉換成皇冠和短頸鍊。（BVLGARI提供）

另以經典Serpenti靈蛇元素延伸的新作品Serpenti Spinel Embrace尖晶石鑽石項鍊，以玫瑰金與鑽石勾勒靈蛇，環繞著1顆重達25.7克拉水滴形切割塔吉克粉紅尖晶石。另一件Serpenti Ocean Treasure藍寶石鑽石項鍊，則以兩條靈蛇交纏合一，環繞一顆61.3克拉水滴形切割斯里蘭卡藍寶石，令人嘆為觀止。

寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Flowers Of Eden伊甸之美彩寶項鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Flowers Of Eden伊甸之美彩寶項鍊。（BVLGARI提供）

呼應花園主題的Flowers of Eden彩寶項鍊，則完美體現寶格麗「彩寶之王」的特色，以碧璽、紫水晶和祖母綠等彩寶勾勒花團錦簇之美，以不對稱手法錯落置入各色彩寶，更加突顯大自然之美。Tribute to Paris祖母綠項鍊，主石是一顆35.53克拉橢圓形哥倫比亞祖母綠，充滿律動動感之美。Mediterranean Reverie藍寶石項鍊，主石是十分罕見的107.15克拉枕形斯里蘭卡藍寶石，風格細膩且華麗。

寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Tribute To Paris祖母綠項鍊，主石是一顆35.53克拉橢圓形哥倫比亞祖母綠。（BVLGARI提供）
寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Tribute To Paris祖母綠項鍊，主石是一顆35.53克拉橢圓形哥倫比亞祖母綠。（BVLGARI提供）
寶格麗Eden The Garden of Wonders系列珠寶 Giardino Dell’Eden Tourbillon珠寶表。（BVLGARI提供）
寶格麗Eden The Garden of Wonders系列珠寶 Giardino Dell’Eden Tourbillon珠寶表。（BVLGARI提供）

寶格麗致敬英國女王 打造祖母綠皇冠
寶格麗祖母綠皇冠 致敬英女王
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#寶格麗 #祖母綠 #花園 #伊甸 #奇蹟