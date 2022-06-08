陸外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間8日，哈薩克努爾蘇丹出席「中國＋中亞五國」外長第三次會晤。會晤後，王毅同哈薩克副總理兼外長特列烏別爾季共同會見記者時表示，本次會晤最重要的任務是落實中國同中亞五國建交30周年視訊峰會共識，最重要的成果是一致同意建立「中國＋中亞五國」元首會晤機制。

會晤還通過了《「中國＋中亞五國」外長會晤聯合聲明》、《落實中國同中亞五國視頻峰會共識路線圖》、《關於深化「中國＋中亞五國」互聯互通合作的倡議》和《「中國＋中亞五國」資料安全合作倡議》四份成果文件。

王毅歸納了會晤達成的十方面共識：

一是秉持相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏原則，致力於建設自主、和平、繁榮、合作的中亞。

二是繼續高品質共建「一帶一路」，拓展全方位合作，探討推進金融合作方式，進一步擴大本幣結算規模。

三是深化互聯互通合作，保障中歐班列安全穩定營運，推進通關便利化，完善貨物「綠色通道」，加快恢復航班，確保產業鏈完整、供應鏈不斷。

四是統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，合力打擊「三股勢力」，保障糧食安全。

五是繼續團結抗疫，積極開展疫苗和藥物研發合作，建立中國—中亞健康產業聯盟，在中亞設立中國傳統醫學中心。

六是就阿富汗局勢及時協調立場，促進阿和平重建，支持烏茲別克主辦第四次阿鄰國外長會和阿問題高級別國際會議，維護地區安全穩定。

七是深化教育、科技、藝術、體育、旅遊、減貧等領域合作，推進「一國一坊」、互設文化中心工作。

八是促進綠色、可持續發展，分享環保經驗技術，共建人與自然和諧共生的美麗家園。

九是在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，共同踐行全球安全倡議和全球發展倡議，為全球治理貢獻力量。

十是繼續健全「中國＋中亞五國」合作機制，積極開展政黨、經貿、投資、地方、智庫等領域交流對話，充分釋放六國合作潛能。

王毅強調，中方將以國家主席習近平同中亞五國元首達成的共識為引領，不斷深化同中亞夥伴的政治互信和互利合作，攜手打造更加緊密的中國—中亞命運共同體。