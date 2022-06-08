強強聯手策略總能讓品牌死忠粉絲眼睛為之一亮，亦可吸引結盟夥伴的客群注目，累積話題。帆布鞋品牌Converse近期與根植於衝浪、滑板文化的加州街頭服飾元老品牌Stüssy聯名，透過對Converse One Star和Chuck 70兩款經典鞋型的改造，呈現出另一種獨特的西海岸風味。
此次合作回溯到Converse於90年代就曾推出過的麻布質料Chucks鞋款，全新的黑色麻布材質One Star和Chuck 70則被賦予了秉持著Stüssy品牌DNA的獨特
街頭色彩；設計上，黑色的鞋面與白色縫線形成鮮明對比，還採用了原始未上漆的圍邊膠條，刺繡的星星標誌等定制細節更點綴了此次合作的自然風味。
Chuck 70鞋款內外側有隱藏麻布Chuck徽標，鞋後跟處有Stüssy編織標籤等，充滿紀念價值，售價3480元；One Star鞋帶與鞋舌處均做了聯名特別定制的星星標誌處理，聯名系列將於10日起於Stüssy指定店點販售上市。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。