前民進黨立委郭正亮。 （資料照片）

對於確診Covid-19不幸過世後是否要24小時內火化？前民進黨立委郭正亮驚爆，綠營的想法是辯論這一題（火化）穩傷的，最好閃過去，還是從政治角度思考。他也認為陳時中沒有擔當，且認知和全台灣不一樣，這種人還要選市長？

對於確診Covid-19不幸過世後是否要24小時內火化？陳時中原本強調中央從未要求在24小時內火化，昨（7）日改口說，「不是說24小時內火化是錯的，沒有，那是對的。我們希望他速度快，只是我們沒有明寫要24小時內，並沒有說24小時內火化是錯的」。

前民進黨立委郭正亮今（8）日在中天電視《大政治大爆掛》節目中指出，地方政府和殯儀館沒有能力判斷防疫指引，這有法律責任，如果不講清楚，一定是24小時內盡快火化。

郭正亮直言，WHO說可以瞻仰遺容，最丟臉的就是，所有已開發國家都是按照WHO的標準，我們一天到晚說要參加WHO，結果這麼重要的指引竟然沒有遵守，真的是世界怎麼跟得上台灣！

郭正亮指出，真正重要是防疫指引，這不是指揮中心的責任嗎？怎會是地方？這凸顯「這個人沒有擔當」，這已經很多次了，去年有一次超商勸導戴口罩結果工讀生被殺，陳時中還說沒有要求勸導，這就是沒有擔當！陳時中的認知和全台灣不一樣，這種人還要選市長，笑死人了！

郭正亮分析，殯葬火化很難幫陳時中辯護，且聯合國在2020年3月24日殯葬指引，根本沒有24小時內火化，而是可以火化或土葬、可以瞻仰遺容，觸碰要酒精洗手。而這件事是內政部要負責，他們根本沒去看，簡單講就是不認真！

郭正亮認為，台灣去年6月12日報紙登出兒子跪著看父親被送走，這張照片印象深刻，不相信指揮中心沒人看到，如果沒人看到，就真的是沒有良心。

郭正亮披露，綠營的人就想說，辯論這一題（火化）穩傷的，最好閃過去，辯到恩恩爸爸這一題，即使中央地方各打50大板，也沒有全輸，還是從政治角度思考。