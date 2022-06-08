本土疫情進入高原期，外傳中央流行疫情指揮中心將在6月底收攤，屆時指揮官、衛福部長陳時中便可投入台北市長選戰，台北市長柯文哲認為，回看2年來的台灣防疫策略，最失敗的地方就是讓防疫人員當總指揮，國家也沒有利用機會轉型，也許是因為疫情爆發當下大家沒把握，才推衛福部長上去報明牌，結果現在才發現報不下去。

北市府下午舉行防疫記者會，面對指揮中心將解散的傳言，柯文哲直言，對於防疫指揮中心的定位，他之前就有說過，在防疫上政府有4件事要做，分別是防疫、紓困、振興及轉型，不單只有防疫要做而已。

柯文哲說，但大家回看2年當中台灣的防疫戰略，最大錯誤就是讓防疫人員去當總指揮，就像北市府面對疫情的時候，「衛生局長是總指揮你覺得呢？」如同今天在討論的紓困，減租要減多少，社會局、教育局要管制到哪個程度，這哪是單一個衛生局長能解決的事？

柯文哲認為，他也知道疫情剛爆發時大家都沒把握，所以就推衛福部長上去每天報明牌，後來發現報明牌「每天喊＋0」好像還不錯，結果後來就上癮了、一報就是2年，現在才知道報不下去了，他也重申防疫有很多事要做，不是只有防疫而已。 柯文哲進一步指出，這次國家犯的最大戰略錯誤是，沒有利用疫情期間做好轉型，以印度為例，對方在疫情期間趁機在全國推行電子身分證，證明危機就是轉機，可以順勢做出國家轉型，結果回看台灣的作法，「三倍券還用紙張」，沒有趁這個機會做必要轉型。

此外，柯文哲指出，防疫不需要超前部署，只要適當部署就好，大家如果問他疫情在秋冬時會不會反撲，自己其實完全沒把握，2年前大家都信誓旦旦說，只要打2劑到70％，就不用戴口罩、達群體免疫，結果他打3劑疫苗後還感染，雖然症狀不是很嚴重，但根本無法預期病毒會不會變種。

柯也感嘆表示，只能說活在世界上，每天都有自己要面對的問題，所以就是認真過每一天，盡量快樂過每一天，每天都有新的問題，就對付他就好，理性務實科學，快樂過每一天就好了。