陳文賓（右起）、方昶詠、黃忠義、林其緯、鄭達鴻、黃紹熙擔任台灣首檔體育實境秀《超級王牌棒球隊》教練。（巨宸製作提供）

林其緯擔任《超級王牌棒球隊〉投手教練。（巨宸製作提供）

方昶詠參與《超級王牌棒球隊》點燃再次挑戰職棒的心。（巨宸製作提供）

鄭達鴻擔任《超級王牌棒球隊》捕手教練。（巨宸製作提供）

由巨宸製作、民視無線台、LINE TV播出台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》將於7月重磅出擊，該綜藝今（8日）釋出前導預告，並宣布邀請中華職棒傳奇名將「東哥」黃忠義坐鎮總教練，攜手「神速豹子腿」方昶詠、「中職全壘打王」陳文賓、「千安神補」鄭達鴻、「豪速投手」林其緯與「潛力新星」黃紹熙等人組王牌教練團，分別擔任：首席、打擊、捕手、投手、手備教練，帶領舉重、羽球、射箭、超馬、網球、足球、格鬥、拳擊、田徑、跆拳道以及跳水等領域的12位體壇頂尖運動員踏上紅土，展開一場從無到有的拼搏，他們的最終之戰將會與中職棒球隊比拼。

黃忠義在中華職棒有二壘手魔術師之稱美譽，更曾協助中華隊在1992年巴賽隆納奧運摘下銀牌，更是棒球列為奧運正式競賽項目後，棒球史上的唯一獎牌，他形容運動員最高的殿堂就是奧運，穿上中華隊衣後，就是要為台灣爭光，「奪牌後，受到全台民眾關注，現在把獎牌放在老家花蓮，當成傳家寶看待。」他笑喊不會把銀牌傳承給同樣是棒球員的兒子黃紹熙，反而會把那四年磨練的精神，透過故事與他分享。中職全壘打王陳文賓則創下台灣首個跨海球員交易到日本大榮鷹隊的紀錄，他坦言當時拿下全壘打王後，旅日打球是夢寐以求的機會。

此次，黃忠義坐鎮台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》總教練，他親自招兵買馬，一一致電給後輩，邀請他們來擔任教練，黃忠義曾與鄭達鴻、陳文賓在興農牛時期同隊、方昶詠、林其緯以及黃紹熙再現奮戰不懈精神，方昶詠另斜槓成YouTuber，目前頻道有13萬人訂閱，相當有人氣。其中陳文賓對於前輩黃忠義自律精神相當難忘，「我在高二時，看到東哥拿到奧運銀牌，對他的景仰簡直就像是神般，給他撿球或是餵球，我都會抖」，他形容：「東哥每天都是最早到球場練習的球員，他也將這個態度帶到節目中。」

特別的是，當黃忠義接到節目邀約，他直呼：「這個節目一定不會成功！組棒球隊需要花很多經費與人力！」甚至認為這群從沒接觸過棒球的運動員不可能贏得任何一場比賽，但他轉念一想，就是想看製作單位拿出什麼樣的資源打造台灣首檔運動實境秀，黃忠義將在《超級王牌棒球隊》再次發揮魔術師精神，帶領這12位永不放棄的運動員，再被打爆摧毀自信後，打下一場又一場勝利的旅程。巨宸製作、民視無線台播出台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》將於7月重磅播出，12位運動員永不放棄精神，勢必讓觀眾在螢幕前熱血沸騰。