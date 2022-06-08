財政部8日公布5月進出口統計，5月出口規模達到420.8億美元創下歷年單月次高（僅次今年3月的435億美元）與歷年最強5月紀錄，而出口年增率12.5％則維持雙位數成長、締造出口連23紅。

財政部表示，5月出口受惠於三大利多，包括工作天數較去年同月多出1天；其次則是4月進口暢旺的進口備料需求；第三則是原物料價格居於高檔有助推升出口值。

在5月進口部分，5月進口規模為396.8億美元創歷年單月新高（次高為今年3月的388.5億美元），年增率為26.7％為連19紅，為史上第二長周期。

依照主計總處5月底最新預測，我國今年第二季進出口值分別為1,101.72億美元（+20.16％）、1258.2億美元（+15.48％）。若按照其預測，目前4月出口值為414億美元、5月則為420.8億美元，估計6月出口規模上看423億美元，有機會再創歷年單月次高水準。

另今年全年進出口值預計為4,410.49億美元（+15.61％）、5,116.48億美元（+14.62％），主計總處也預估，我國2022全年貿易出超約706億美元，有機會創近十年新高。