消防人員協助切斷戒指，順利「解套」。（金門縣消防局提供）

金門1位民眾的左手無名指被戒指緊緊套住，一直拿不下來，最後還發紺腫脹，情況有些緊張。金城消防隊用電動研磨機破壞，才順利「解套」讓他鬆了一口氣。

縣消防局第一大隊金城分隊說明，6日下午13時左右，許姓民眾自行到分隊求助，表示套在左手無名指的戒指，因手指腫脹卡住無法取下，相當疼痛難耐，在家中嘗試多次，一直拿不下來，感覺很不舒服。

值班隊員周佳慶了解卡戒情況後，立即通知備勤同仁協助處理，小隊長曾以勒評估發現卡戒的無名指已經紅腫，且有逐漸發紺的情形，若不及時取下，可能導致手指末端缺氧最終壞死，最嚴重的情況可能要截肢。

曾小隊長在取得他同意破壞戒指後，隨即與同仁徐蒼望、邱振燦使用電動研磨機進行破壞、同時噴撒水霧不停降溫，避免摩擦產生高溫。約10幾分鐘後，終於將戒指順利切斷「解套」，讓許姓民眾鬆了一口氣，連聲感謝消防員的幫忙。

該局第一大隊大隊長陳參奇提醒，遇到類似情況，千萬不要強行摘下，可利用冰敷或將手部抬高過心臟，等到手指些許消腫後再摘下，也可使用沙拉油、嬰兒油或肥皂等潤滑脫除，如以上方法都無法順利解決，可逕向就近醫院或消防分隊尋求協助。