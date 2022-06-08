「高雄捷運小港林園線」環境影響說明書暨綜合規劃報告書兩案分別獲環保署及交通部會議審查通過。（高雄捷運局提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄捷運小港林園線計畫有新進度，已於7日及8日分別於環保署及交通部召開的環境影響初審會議及捷運綜合規劃審查，均審查通過，獲得中央支持。高雄市副市長林欽榮說，預計今年底可開始動工興建，目標為2030年完工通車。

行政院環境保護署7日召開環境影響評估專案小組第二次初審會議，針對今年4月27日前次環評小組初審會議所提意見再次審查，包括RL7高架站設站的妥適性、交通服務水準較差路段於尖峰時段避免施工車輛進入、施工機具與運輸車輛取得自主管理標章的具體落實方式，以及管制規劃及對於周邊黑翅鳶生態的監測等議題，高市府會中均逐說明後，獲初審會議通過。

隔天由交通部召開「高雄捷運小港林園線綜合規劃」審查委員會視訊會議，高市府由副市長林欽榮率捷運、財政、交通、經濟發展及都市發展等局處代表參加。最後結論為高雄市政府所提小港林園線綜合規劃報告原則通過，將請高雄市政府依與會各委員及單位所提意見修正報告書，並由專家學者確認後，依程序提報送交通部核轉行政院核定。

高雄市副市長林欽榮表示，捷運小港林園線計畫路線行經三大國家級產業園區，年產值合計逾1.52兆，也為南部半導體材料S廊帶的其中一環，且小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成的環境污染及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，推動小港林園線實有其重要性及必要性。

林欽榮說，目前環境影響說明書及綜合規劃報告分別通過專案小組初審會議及捷運計畫審查委員會，如果後續綜合規劃、環評及基本設計皆順利獲中央核定，預計今年底可開始動工興建，目標為2030年完工通車。

而外界最關心的就是RL7站，因靠近中油林園廠，安全性引起疑慮。捷運局吳義隆局長指出，已與中油公司及石油公會多次溝通討論，現行提送方案已距離中油廠區外300公尺遠，未來延伸至屏東路段，經過中油廠區及其他化工廠區，將規劃全面採用防火防爆鋼板防護罩，以隔絕噪音、熱氣、防爆、遮焰等防護功能，預防捷運設施受到周邊廠區工安事故影響，該設施已運用於臺電、化學工程生產區及捷運等實際案例。

該案8日已由交通部審查委員會審查通過，後續將持續爭取中央各部會鼎力支持與協助，請行政院儘速核定此計畫。