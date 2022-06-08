台積電今（8日）舉行股東常會，有小股東擔心台灣電網韌性不足、容易跳電，對此，台積電董事長劉德音回應「不會擔心無電力可生產」，沒想到下秒卻直言「但容易跳電確實是在台灣常看到的現象」，這讓許多網友看完後紛紛直呼：「是吃誠實豆沙包嗎？」

台積電董事長劉德音今在股東會上回應小股東擔心的電力問題，他坦言，台積電在每個廠區都有備用電力，在電力危險時也配合啟動發電到台電電網，未來台積電也持續增加備用電力，因此不會擔心無電力可生產。

但劉德音也說出「不過容易跳電確實是現在看到的現象」，此番言論一出，引起各界關注。總統蔡英文上任至今，共已發生5次嚴重全國停電事件，分別為2017年8月15日大潭電廠六機組跳機，去年5月13日興達發電廠停機事故、5月17日興達發電廠一號機故障、12月12日萬隆變電所爆炸，以及今年3月3日興達電廠事故。

藥師林士峰在臉書直言：「有人能明白台積電董座說什麼嗎？我不擔心缺錢，但是跳票是常見現象？」這也讓他開酸：「不是跳票一次，銀行就會抽銀根了嗎？還能一跳再跳，然後跟銀行說，我其實沒有缺錢喔，只是一時資金轉不過來而已。」

許多網友留言稱劉德音是吃了「誠實豆沙包」，「高級幹話啊，幫政府留點面子」、「這是吃了誠實豆沙包嗎？」、「講話的藝術，學會了才能避免被出征及扣帽子潑髒水這類的」、「四個不同意，跳到您滿意」、「白話就是只靠台電穩死」、「說話的藝術，不得罪長官，又能當面婊他」。