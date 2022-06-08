樂天桃猿8日公布，一軍首席教練古久保健二身體略感不適，經快篩後結果呈現陽性，球團立刻安排PCR並依規定通報聯盟，後續隔離作業遵守指揮中心及聯盟規範辦理。
之前桃猿疫情大爆發，教練也有不少人陸續確診，桃猿因疫情停賽7場後上周復賽，不過總教練曾豪駒仍在隔離中，由古久保暫代兵符，2場比賽拿下1勝1敗。
曾豪駒周一歸隊執教，但7、8日兩天比賽因雨延賽，今天又傳出有教練確診需要缺陣，桃猿表示，古久保健二因略感不適，經快篩後呈現陽性。
樂天桃猿8日公布，一軍首席教練古久保健二身體略感不適，經快篩後結果呈現陽性，球團立刻安排PCR並依規定通報聯盟，後續隔離作業遵守指揮中心及聯盟規範辦理。
之前桃猿疫情大爆發，教練也有不少人陸續確診，桃猿因疫情停賽7場後上周復賽，不過總教練曾豪駒仍在隔離中，由古久保暫代兵符，2場比賽拿下1勝1敗。
曾豪駒周一歸隊執教，但7、8日兩天比賽因雨延賽，今天又傳出有教練確診需要缺陣，桃猿表示，古久保健二因略感不適，經快篩後呈現陽性。
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