巧新(1563)5月營收5.3億元，隨著品牌車廠逐步復工復產，月增3.56％，惟全球汽車產業鏈仍飽受國際情勢不穩、晶片短缺、船運缺櫃等負面因素干擾，加上本土疫情導致生產人力配置調整，年減12.57％；累計前5月營收28.31億元，年減9.44％。

近日巧新與日系品牌大廠豐田集團透過跨海視訊共同慶祝第1,000萬顆輪圈出貨紀念，由日本豐田通商汽車本部CEO江山純先生親自在該輪圈上簽名留念，象徵豐田集團為巧新穩固且朝共同目標邁進的緊密合作夥伴。巧新自2011年接獲Toyota-GS Mark X訂單，並於2012年正式量產，至2021年，豐田集團已與巧新共同合作打造包含ES、LC、LX、LX-F等系列車款之客製化輪圈，累計生產逾22萬多顆，年複合成長率達81％。除目前開發中的輪圈外，雙方亦也持續洽談新車款客製化輪圈、懸吊件相關零組件的訂單合作可能性。

不僅如此，各國際品牌車廠對ESG、碳中和議題相當重視，除了積極開發新能源車款外，光是歐系品牌車廠已對供應商們要求於2024年前使用純綠電生產鋁材、到2025年更需要有超過50％以上的再生鋁採用率。巧新能夠自行熔煉再生鋁的鍛造輪圈廠，一年可產出3萬噸的再生鋁 (相當於60萬顆輪圈)。1公斤初生鋁的碳含量大約8公斤，而1公斤巧新再生鋁的碳含量僅有0.4公斤左右，加上鍛造鋁圈擁有輕量化的特性，為節能減碳帶來加乘的效果，創造多家品牌車廠與巧新洽談合作開發的契機。巧新也就此訂定2022年公司重要執行目標，預計將生產逾20萬顆再生鋁圈、占總產量3成，不僅為客戶節省近9萬噸的碳排量，也為落實ESG與碳中和、迎向電動車世代盡一份心力。