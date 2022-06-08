烏克蘭日前取得挪威提供的M109A3自走砲，已出現在基輔附近，可能已投入使用。對此俄羅斯發表一段影片，顯示他們有能力對這批烏克蘭剛取得的西方武器進行快速摧毀，顯然有嚇阻西方不要再軍援的用意，這只是白費力氣。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，烏克蘭部隊從5月起至少收到了一批挪威陸軍提供的 M109A3GN，先前的報導稱，挪威將提供至少20門。除挪威外，荷蘭、義大利和比利時，也表示計劃向烏克蘭供應其他的M109。

這段影片顯然是一架無人機在空中飛行拍攝，發現了3門在曠野中的M109，然後鏡頭拉遠，看到一系列的集束彈正在轟炸此處土地，之後至少有1個著火點，顯然1門M109遭到摧毀。不過另外2門M109幾乎完整避開了彈著點，仍然相當完整。

#Ukraine: A battery of three Ukrainian M109A3GN self-propelled howitzers was shelled with cluster munitions (likely 9M27K of BM-27 Uragan MRL) by the Russian army - one of the howitzers can be seen burning, thus highly likely destroyed, others may have sustained light damage. pic.twitter.com/TbcfIyHLmk — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 7, 2022

烏克蘭武器追踪站(UAWeapons)推特示，這像是俄羅斯9M27K集束彈藥火箭的效果，是由220公釐的BM-27多管火箭所投放，此型火箭的射程約6~30公里。

無論如何，這突顯了遠程火砲在俄烏戰爭中，成為主要角色，雙方都相當忌憚對方的火砲，因為相當廉價而且破壞力巨大。烏克蘭東部戰場成了重砲決鬥的場所，留下的就是遍地坑坑洼窪，讓人想起第一次世界大戰中的「無人區」。

烏克蘭沒有說明這批M109的戰損，可以肯定的是，安排的地點過於空曠沒有遮蔽，太容易被無人機與其他空中偵察單位所發現。