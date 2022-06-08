宜蘭縣消防局長徐松奕表示，在賣場內設置「防颱專區」藉以提醒民眾需提早準備哪些物品，也能於購物時學習防颱知識，落實自主防颱準備。 （宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣消防局長徐松奕表示，在賣場內設置「防颱專區」藉以提醒民眾需提早準備哪些物品，也能於購物時學習防颱知識，落實自主防颱準備。 （宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

颱風季將近，易造成淹水及土石流等災情發生，而影響居家正常生活，為防範未然，宜蘭縣消防局首次與在地賣場家樂福宜蘭店合作，即日起至6月底在賣場內設置防颱專區，落實宣導防颱注意事項與小知識，供民眾選購防颱用品及食品專區，颱風來時才能提早防範、確保安全。

因應內政部消防署的防災政策，即日起至31日，公私協力合作設置「防颱專區」，將防颱準備所需的物品或食物，在實體賣場或網路集中展示區販售，相關產品包括居家防颱修繕用品、停電所需用品、保護門窗產品、儲備3日防災食物飲用水、緊急避難包及其內容物品等，以方便民眾一次購入。

故宜蘭縣消防局首次與在地企業家樂福宜蘭店合作，在賣場內設置防颱專區，宣導民眾準備緊急避難包，包含日常生活中常見的礦泉水、乾糧、電池、雨衣、毛巾、哨子、手電筒等用品，在颱風來臨時，能帶給民眾很大的幫助。

家樂福宜蘭店店長林美玲表示，此次與消防局合作，在颱風警報發布前幾日在賣場內設立防颱專區，可讓民眾在逛街購物時，檢視家中是否缺少防颱必備物資，方便民眾一次購足所需用品，並從賣場購物中學習到防颱物品選購，災害發生時，就不會手忙腳亂，可從容應對。

消防局局長徐松奕表示，災害預防勝於事後彌補，相信只要事先準備，就能降低災害造成的損失；設置「防颱專區」藉以提醒民眾需提早準備哪些物品，也能於購物時學習防颱知識，落實自主防颱準備。