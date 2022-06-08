桃園8日新增8039例本土個案，市長鄭文燦主持防疫專案會議會後說明會，他說由於連續假期所以確診個案才有稍微上升，但整體疫情是往收斂的方向進行，由於疫情趨緩，各行業的紓困計畫也同步進行中。此外，市府將針對國高中小的教職員工每人加發4劑快篩，補教人員及幼兒園教職員工也會再補上2劑。

鄭文燦指出，桃園市確診個案累計33萬7520例，2年半的時間裡，盛行率為14.8％，盤點市內醫療量能ICU有46床，現有空床5床，專責病床有1346床使用524床，使用率為38.9％。目前確診者採取居家照護、使用線上診療已達到95％，此外，快篩陽使用經醫師判定為確診者也對發揮了很大的作用。

談及學校的防疫狀況，鄭文燦說，5月26日起開始BNT疫苗入校集中接種專案，截至7日止已經有25校共2萬3086名學生完成接種，還有48校會在10日前完成，另有22校因配合第2、3劑要間隔150天，會在22日前完成接種。

「教育局將再加發14萬劑快篩！」鄭文燦說明，教育局自行採購49萬4千劑鼻腔快篩、22萬6千劑唾液快篩，總計72萬劑快篩，考量中央有針對國小、國中、高中的學生每人發放4劑快篩，但唯獨教職員工沒有，為此市府決定加碼發給國小、國中、高中的教職員工共3萬人，每人4劑鼻腔快篩。補教人員、幼兒園教職員工因先前已發過2劑，也將會再加發2劑，總計會再加發14萬劑快篩。

桃園市8日於25個社區接種站開打莫德納疫苗，鄭文燦坦言，由於是下雨天，使得莫德納疫苗打氣差，僅有2169人接種。他提醒，11日上午8時至12時、下午1時至4時，將規畫在25處社區接種站提供成年人、兒童BNT疫苗接種服務，60歲以上及50歲以上原住民長者接種，可領取2劑快篩試劑、700元禮券及桃園好米1包，並有免費愛心計程車接送服務。

鄭文燦提及5至7月的紓困振興計畫，市政會議通過桃園市百工百業紓困計畫，總經費超過11億9200萬元，振興計畫共有5大措施、24個方案，第1期將投入1.63億元，範圍涵蓋經發、財政、社會、農業、文化、交通、勞動、地稅、教育、原民、環保、觀旅、資科局及桃捷公司。

鄭文燦舉例，本市傳統公有零售市場5至7月份使用費減收50％，降低疫情對傳統市場的影響；7大展演場館場地使用費全額減免；教育局食農教育，每輛遊覽車可補助1萬5000元，預計9月可恢復；公車司機人才流失嚴重，已規畫補助方案，讓每名駕駛可以領到6000元補助；電動機車Easy購方案延長至12月31日等。