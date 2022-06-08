台中市議員周永鴻說，關懷包內竟放有麻辣拌麵，實在不貼心。(周永鴻提供／林欣儀台中傳真)

中南部疫情持續升溫，台中市確診人數已連續2天為全國最多，而關懷包的配送也因此出現大塞車，台中市府6月1日改由里長協助發送，議員吳顯森氣憤說，有身兼參選人身分的鄰長發送、還附上競選小物，根本是「打著防疫名號選舉」；議員周永鴻則說，市府關懷包內竟放麻辣拌麵，抨擊物資採購太不貼心。

吳顯森說，他近日接獲民眾投訴，指大雅區文雅里的一處社區，關懷包竟不是由里長負責發送，而是由鄰長負責，且該名鄰長還是將投入選戰的準參選人，在送關懷包時更附上寫有「專程拜訪」的競選小物，很擔心自己的個資因此被洩漏。

吳顯森也說，近日更有民眾在他的臉書留言，有的是解隔了才收到關懷包、有人解隔後還沒收到；市府委託里長發送關懷包，每份還提供50元車馬費，里長卻交給鄰長去發送，質疑是否有瀆職的嫌疑。

台中市民政局表示，為加速關懷包的配發，目前已委託20個里的里長協助發送，但里長若將工作委託給要選舉的準參選人，確實是不恰當，已請區公所要求里長改善。

周永鴻說，有民眾在批踢踢BBS站台中板抱怨，指稱收到的關懷包內竟有麻辣拌麵，質疑市府難道不知道確診者會喉嚨刺痛、腹瀉？竟提供他們不適合食用的麻辣拌麵，讓民眾直呼「是要我喉嚨痛死嗎？」實在太不貼心。

民政局強調，目前關懷包內可能放置6個品牌的泡麵，但應該不會有麻辣拌麵，希望網友提供更具體的資料以供查證。