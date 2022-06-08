44歲台灣男星孫協志和小11歲的藝人夏宇童，緋聞傳了3年多，始終沒正面認愛，今（8日）深夜孫協志無預警自爆「我被分手了」，原來是和王仁甫主持的節目收攤，因此感傷的發文；曾參與該節目的緋聞女友夏宇童，稍早也發畢業文，同樣感到可惜、捨不得。

孫協志今（8日）半夜12點多在臉書表示，節目《明星許願池》用心經營近一年，內容豐富且曝光度不差，無奈因現實因素不允許，昨是最後一次錄影，他感性地描述內心的感受「有如結束一段苦心經營的戀情一般，對…我被分手了…而且是毫無機會挽回的分手方式」，還在留言區預測隔天的新聞標題應該會是「孫協志 深夜發文 驚爆分手…」，果真神預言成功。

曾錄製《明星許願池》的夏宇童，今（8日）中午針對節目收攤一事發文，她感謝製作公司的照顧，這一年學習到很多，嘗試很多沒接觸過的，過去覺得做不到的也做到了，並坦言之前手機有特別開專屬節目的相簿，想好好紀錄點點滴滴，卻在內心覺得照片還不夠多時得知節目收攤的消息，忍不住感嘆：「一切就要這樣結束實在捨不得，但是人生似乎就是這樣，往往不曉得命運會帶領你到哪，但有這樣的相遇跟機會，我十分感謝及珍惜。」最後，夏宇童公開多張與孫協志、王仁甫、來賓們和幕後的合照，向他們道聲「辛苦了」，期望有緣在江湖相見。