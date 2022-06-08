周三德國官方公布的資料顯示，德國四月工業生產有所復甦，但是在新冠疫情管制以及烏克蘭戰爭干擾供應鏈之下，復甦幅度仍低於預期。

德國聯邦統計局表示，四月工業生產按月增加0.7%；另外三月的讀數則修正為下跌3.7%。

路透對於四月的預測為增加1.0%。

德國經濟部則警告，前景依舊維持有相當大的不確定性，烏克蘭戰事、較高的能源和原物料價格，都會造成產業中斷。

LBBW銀行的分析師Elmar Voelker說，三月急遽的下滑是對烏克蘭戰爭的直接反應，而隨後四月的復甦僅為謹慎的正面跡象。環境依舊艱難。Voelker並指出，四月工廠訂單下滑幅度超出預期。

周二公布的數據顯示，德國四月工廠訂單連三跌，主要是需求疲軟，俄烏戰爭造成不確定性升高。

Voelker說，「除非烏克蘭衝突局勢再次升級，否則今年夏天局勢可望回穩。然而在可以預見的未來，極度緊張的供應鏈仍將會是一巨大挑戰」。