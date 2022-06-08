Omicron疫情持續延燒，健喬(4114)「愛克痰」系列產品打破銷售紀錄，推升5月營收達3.88億年增45%，月增16%，再創歷史新高，前5月營收16.9億，年增32%。目前台灣疫情仍然嚴峻，未來相關用藥需求預估將維持高檔，健喬短期營收表現可望居高不下。

台灣Omicron疫情居高不下，無論是處方市場醫院開立的處方籤或是OTC市場的居家防疫必備藥品，都主要鎖定在Omicron相關用藥進行準備。防疫包的必備藥品包括感冒及呼吸道指示用藥或OTC成藥為主，延續4月份銷售情形仍供不應求，其中已上市四十年以上的「愛克痰」顆粒劑小鳥包更是防疫包的必備用藥。另一方面，因確診者激增，醫生開立能舒緩呼吸道症狀的NAC(呼吸道黏液溶解劑)處方籤，用藥需求則為「愛克痰」發泡錠。因疫情增加需求的「愛克痰」發泡錠是去年5月營收的2.6倍，顆粒劑型小鳥包則是今年前4月平均月營收的1.6倍。

健喬指出，台灣每日確診人數於5月10日正式突破五萬例，NAC需求暴增，累積自5月16日至月底的訂單量仍供不應求，在全司動員下，約以每月至少1200萬錠「愛克痰」發泡錠與1000萬包「愛克痰」顆粒劑小鳥包予以供應，期望為台灣的防疫體系提供充足的醫療量能。