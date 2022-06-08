市調機構國際數據資訊公司（IDC）公布最新「全球半導體技術和供應鏈情報」研究，預估2022年全球半導體營收將達6610億美元、成長13.7％，2021～2026年的5年年複合成長率（CAGR）為4.93％。不過，在全球經濟動盪下，供應鏈仍面臨挑戰。

IDC指出，去年各產業以工業及汽車產業需求最強勁，分別年增30.2％、26.7％，領先成長的應用為5G手機、遊戲機、無線存取點、數據中心和穿戴式裝置。預期上述應用今年將持續成長，但因消費性市場至第四季將開始出現放緩，整體成長幅度將較為溫和。

由於製造商暫緩生產線或推出新產品和功能，由成熟製程提供服務的終端市場，受半導體供應限制的影響最大，加上過去幾年大多數設備應用需求均在成長，這些短缺推動平均售價（ASP）上升。

展望2022年，IDC認為全球半導體銷售繼續維持韌性，雲端運算、網路基礎架構和汽車市場維持長期成長。預期前端製造將在第三季滿足市場需求，但後端製造和材料供應鏈正在延長交貨時間，將使短缺狀況延長到今年底和明年上半年。

而在去年的半導體短缺期間，代工廠和無晶圓廠（Fabless）及IDM供應商簽訂的長期協議（LTA）將支持平均售價，並在今年為半導體供應商帶來需求可見性、支撐產能擴張，特別是在成熟製程部分。

記憶體市場部分，IDC預測今年DRAM和Flash將分別成長18％和26％，儘管今年稍晚預計會出現價格損耗。預期整體記憶體市場仍將受通膨、中國大陸封城防疫導致停產和烏俄戰爭的持續影響。

IDC認為，隨著上海在6月底開始放寬限制並開放，加上刺激政策重啟被封控城市的經濟動能，中國大陸經濟可望在下半年適度復甦，預料對整體市場將有正面助益。

IDC半導體研究經理Nina Turner表示，半導體產業去年強勁成長，但部分市場的短缺和庫存吃緊仍在。半導體產業的全球性受疫情挑戰、續受區域性停產影響，對今年展望仍維持積極成長看法。長遠來看，新廠和投資將增加大量產能，可能增加明年以降的產能過剩風險。

IDC半導體部門的集團副總裁Mario Morales指出，半導體產業自2020年起的超級周期今年將持續、仍可望實現健康成長。雖然金融和終端／系統市場狹隘地關注供應鏈特定部門的短缺問題，但半導體對每個主要終端／系統類別和新興應用的成長均非常關鍵，未來5～7年內的重要性仍有增無減。