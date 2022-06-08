對於國泰金控前副董事長蔡鎮宇稍早傳出想買下統一(1216)集團持有的40%家樂福股權，統一與統一超今(8)日同時召開臨時董事會決議，迄今無處分家樂福股權計劃。

蔡鎮宇委託傅祖聲律師事務所分別在5月24日及6月1日向統一及統一超全體董事會成員函文，表示有意願購買統一企業持有家福(股)公司的20.5%及統一超持有的19.5%、合計40%的全部股權。

統一與統一超今日同時召開臨時董事會，決議迄今均無處分轉投資家福(股)公司股權規劃。