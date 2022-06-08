中國人民銀行國際司負責人周宇8日表示，2021年底以來，一年期和五年期以上的貸款市場報價利率（LPR），分別下降15個基本點和20個基本點。2022年前4個月，企業貸款利率為4.39％，較2021年全年水準降低0.22％，是人行有統計紀錄以來的低位，持續緩解企業「融資貴」的問題。

中新網報導，周宇8日在吹風會上提到，人行推出兩項直達工具，包括普惠小微企業貸款延期支持工具和信用貸款支持計畫。這兩項直達工具經過兩次延期，執行至去年底到期，期間累計對人民幣（下同）16兆元的貸款本息進行延期，當中有13.1兆元是小微企業貸款，不少是外貿企業。

她指，人行2022年亦以市場化方式，對相關工具進行接續轉換。截止4月底，普惠小微企業貸款餘額按年增長23.4％，支持的小微經營主體戶數增長41.5％。人行未來將引導實體經濟融資成本進一步下行，加大對穩外貿工作的支持力度。