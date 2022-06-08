氣動元件廠台灣氣立8日公布，5月合併營收1.53億元，月增17.16％、年減18.18％，創同期營收第三高。氣立表示，氣立上海廠配合當地政府4月停工近一個月，5月獲准閉環式生產復工，囿於人員復工比例還不到一半，加上物流配送依舊管制所致。

氣立5月合併營收1.53億元，月增17.16％、年減18.18％，創同期營收第三高。前五月合併營收7.51億元、年減8.25％，改寫同期次高。

氣立主管表示，氣立5月接單、營收均比4月好，營收卻比去年同期差，主因是氣立上海廠5月獲准復工，當地政府允許封閉式生產，只有住在宿舍的員工才能投入生產，但員工到班人數還不到一半，加上上海當時對物流配送嚴格管控，即使加強台北廠產能支援，並調配庫存彈性出貨，上海廠5月生產減少半個廠，遂對5月營收有所影響。

氣立指出，上海宣布6月1日正式解封，氣立上海廠已經全面復工，氣立員工幾乎全面到班，正透過人力調整配置，積極處理客戶訂單，以期加速營運回到正軌。

氣立表示，今年初以來，氣立整體接單維持正常以上水準，囿於大陸疫情嚴峻，受封城停工及物流中斷延遲等影響，使得今年上半年整體出貨，不如去年同期。然而中國大陸消費性電子產業目前需求依舊強勁，下半年又是各手機大廠推出旗艦機的旺季，車用及物聯網等產業都有不錯的成長力道，在相關供應鏈陸續恢復生產情形，帶動相關製程設備的需求增加。

氣立指出，第二季向來是氣動元件傳統銷售旺季，隨著上海廠6月1日起全面復工，依據氣立目前在手訂單來看，整體產能及出貨可望逐漸穩定放量，營收持續回穩上升。

法人預期，消費性電子相關產業占氣立營收一定比重，隨著下半年大陸消費性電子市場的加溫，而全球自動化設備的需求也持續攀升，縱使短期有大陸疫情再起等因素干擾，整體而言，氣立今年營運仍有機會超越去年，續創歷史新高。