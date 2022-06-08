加拿大指控共軍軍機早前在接近北韓空域滋擾加方巡邏機。中國外交部發言人趙立堅今回應，加方言論顛倒黑白，混淆是非，中方多次表明嚴正立場。他再次強調，聯合國安理會從未授權任何國家以監控違反決議活動為由，在他國管轄海空領域部署軍力，開展監視活動。事實是加方軍機不遠萬里，飛到中國附近空域對中方抵近偵察及挑釁，不是中方軍機飛到加方附近空域進行挑釁，是誰挑釁，誰在正當防衛，一目了然，中方處理無可挑剔。