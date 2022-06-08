陸外交部：中加軍機相遇事件 中方處理無可挑剔 17:332022/06/08 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸外交部：中加軍機相遇事件 中方處理無可挑剔。(示意圖／中新社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大指控共軍軍機早前在接近北韓空域滋擾加方巡邏機。中國外交部發言人趙立堅今回應，加方言論顛倒黑白，混淆是非，中方多次表明嚴正立場。他再次強調，聯合國安理會從未授權任何國家以監控違反決議活動為由，在他國管轄海空領域部署軍力，開展監視活動。事實是加方軍機不遠萬里，飛到中國附近空域對中方抵近偵察及挑釁，不是中方軍機飛到加方附近空域進行挑釁，是誰挑釁，誰在正當防衛，一目了然，中方處理無可挑剔。 #軍機 #加方 #中方 #挑釁 #空域 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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