《蘋果新聞網》出售事宜有了新進展，今(8日)下午發表聲明表示，已經有了新東家，新東家的主席及執行主席將稍後公布。聲明指出，台灣《蘋果》創報精神領袖、台灣分公司法人代表葉一堅今召開一級主管會議，強調：「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」

而出售消息公布後，外界傳言，新買家並非過去所傳聞的香港商人黃浩，而是17Live創辦人潘杰賢，傳出此次以新台幣3億元收購《蘋果新聞網》。潘過去曾在台灣收購了最大Podcast託管平台SoundOn，不過，至截稿為止，潘杰賢尚未證實此一傳聞。

以下是《蘋果新聞網》聲明全文：

重重磨難、幾經風雨，台灣《蘋果》完成交接，《蘋果新聞網》將以更新穎、更亮眼的形式服務讀者。回首這1年，香港總公司面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈，這股媒體風暴，不僅驚詫，更是新聞史上絕無僅有。

今日，台灣《蘋果》創報精神領袖、也是台灣分公司法人代表的葉一堅先生，親自向大家表示，因為台灣大量解僱法要在六十天前宣告，所以召開一級主管會議。他說：「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」至於新東家的主席及執行主席稍後公布。

回首19年前，2003年5月2日，台灣《蘋果日報》横空出世，以港式訓練的視角與論點，不同以往的編排方式成功聚焦，引領風騷新聞界十數年；隨著網路世代興起，《蘋果新聞網》應運而生，紙本與網路並駕齊驅，創造雙贏局面。

然而這樣的盛況，隨著集團驟變，台灣《蘋果日報》不得已無奈停刊，紙網雙創的輝煌成了時光洪流裡一抹影子，只剩下《蘋果新聞網》憑藉曾創下每日平均2500萬點閱的紀錄，為《蘋果》這塊招牌點燈續命。

在巨大的艱困中，《蘋果》同仁仍忍耐著撐下去。《蘋果新聞網》有高達400萬人的註冊會員數，開啟訂閱先河、在新聞史上留下光榮一頁。《蘋果》注重影音呈現，2008年起即致力動畫與影片製作，口碑無數。而後臉書注重影片投放、直播興起，更證明《蘋果》洞燭機先，走在時代之前。

《蘋果》新聞的初心不能忘；永遠會為讀者發不平之聲、踢爆腐敗黑手、揭名流假面、撕社會黑幕。《蘋果》驍勇善戰的採訪團隊仍然努力跑獨家，永遠堅持24小時365天為你跑新聞！

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