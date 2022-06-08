中和2歲男童恩恩案延燒，新北市消防局被爆料在恩恩爸去聽錄音檔時，「模擬」報案中心的情況，讓民進黨逮到機會猛打新北市長侯友宜。媒體人「逆風的烏鴉」今（8日）認為，此事不會影響侯友宜的連任之路，可是這件事會讓侯處理起來非常棘手，更點出了侯的兩種人設，直言「將面臨天人交戰」。

「逆風的烏鴉」今在臉書貼文指出，恩恩確診死亡事件超展開，這讓「綠營對侯友宜攻擊的力道很猛烈，如果處理不好，這確實可能為侯友宜帶來一些麻煩」，但「逆風的烏鴉」仍然認為，這個「麻煩」並不會影響侯友宜的連任之路，可是這件事會讓侯友宜處理起來非常棘手，因為和侯身上的兩種人設有關。

「逆風的烏鴉」指出，侯友宜的第一個人設是「超越藍綠」，雖然掛著國民黨籍，但基本上，侯友宜是和國民黨保持距離的，因此這件事情發生之後，綠營對侯友宜群起攻之，來自國民黨的火力支援少之又少。「逆風的烏鴉」坦言，這一部分是國民黨「避禍」的基因使然，但主要的因素，恐怕還是侯友宜的「人設」，讓國民黨對他被圍攻抱著事不關己的態度。

第二個人設則是「警消至上」，因為侯友宜是警察出身，長期以來的各種做法，對於警消的維護不是新聞，這起事件發生後，侯友宜一如既往，也對消防局展現了力挺的態度。「逆風的烏鴉」說，在這樣的情況下，其實最簡單的做法就是「讓消防局自己扛下責任」，可是一旦這麼做了，侯友宜過去的人設就崩壞了，所以是不是要挺消防局到底，侯現在應該是面臨天人交戰。

最後「逆風的烏鴉」也提及，侯友宜過去在這兩個人設上，獲得的紅利不小，「超越藍綠」和「警消至上」，這兩個都是侯的政治資本。但「逆風的烏鴉」也說，「凡事都有一體兩面，能夠獲得紅利，只代表要付出的代價比較小，或者要付出的代價還沒有出現，天下沒有穩賺不賠的事」。