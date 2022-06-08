早期台灣戲院林立，原台南縣治所在地的新營區，全盛時期多達5家戲院，隨著大環境改變，1990年後紛紛閉館。近日好萊塢電影《捍衛戰士2》上映，當地網友哀嘆，為一睹片中的台灣國旗，得跑到台南舊市區，直說「假日不是在看電影，就是去電影院的路上」。而熟悉新營戲院歷史的永平里長陳國安也道出無奈，提到近年新營觀影人口減少，未聽聞有業者要來蓋影城。

陳國安回憶，1960到1970年的新營地區，是戲院最輝煌的時期，人聲鼎沸非常興隆，陸續有日新、成功、新營、新舞臺和康樂戲院，一直到1980年，因為錄影帶出租及第4台崛起，加上經濟起飛，交通也更便捷，家家戶戶有車，可以到台南舊市區或嘉義市看電影，使得這種地方小生意（戲院）愈趨沒落。

陳國安說，以前新營的長勝營區有國軍駐守，部隊會發放勞軍電影票，所以那時除了一般民眾，也有很多阿兵哥來看電影，但20年前國軍撤出後，也影響周邊商家生意，觀影人口流失後，戲院生意做不下去，紛紛黯然熄燈，昔日戲院林立的樣貌早已不復見。

原台南舊縣區，至今也僅剩麻豆區有電影院，不少新營人質疑，為何麻豆總人口數4萬多人，新營總人口數7萬多人，可是新營卻連半間電影院都沒有。陳國安認為，過去真理大學台南校區和現在的台灣首府大學位均在麻豆，大學生比較多，在麻豆開電影院，自然比新營更有市場。

陳國安提到，而新營早年的戲院，只剩康樂戲院沒被拆除，大門口還可見當時的售票處，但據了解，今年已有建商規畫在此地蓋房子，最後一處見證新營戲院興衰的建築，恐就此消失。