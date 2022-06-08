有些人分手過後很快就能走出傷痛，並且和前任劃清關係，不再聯繫；也有人久久無法從上一段感情中釋懷，總是忍不住懷念過去。命理網站「星座上上簽」分享，雙魚座、天秤座、巨蟹座的人最容易吃回頭草，在分手後繼續和前任藕斷絲連，甚至有復合的可能。

1、雙魚座

雙魚座非常愛幻想，尤其是面對感情的時候，總是會把自己鎖在虛幻的世界，常常身陷對於過往的懷念，並將固執發揮得淋漓盡致，因此只要雙魚座不想放手，就可以為自己找到無數個和前任復合的理由，整個人就像是著了魔一樣，聽不進別人的勸戒，一意孤行地沉浸在情緒和情感中。

2、天秤座

天秤座愛好和平，和前任分手之後，雙方不會因此鬧翻，反而還可以安然無恙地繼續做朋友，然而他們對於友情和愛情的界線一直很模糊，再加上他們很懂得如何與人相處，雖然2人之間的感情已經不復從前，但還是很可能發展成曖昧不清的朋友，在分手後繼續藕斷絲連。

3、巨蟹座

巨蟹座結束一段感情時很難馬上釋懷，只不過都將這些情緒深藏在心底，以逃避的方式試圖淡忘，然而只要一點點的回憶，就能讓他們壓抑的感情和情緒爆發，再加上他們比較心軟且非常重感情，對於喜歡的人完全無法拒絕，有時明知前方坎坷，還是會心甘情願地走下去。