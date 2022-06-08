梅雨鋒面為南橫沿線帶來上毫百米雨量，明霸克露鋼便橋昨晚實施預警性封閉，今早天空放晴提前開放通行，不過山區連日降雨，玉穗溪水位上升，明霸克露鋼便橋通洪斷面一度剩5公尺高，目前目測通洪高度剩下3公尺，再次封閉，需待雨歇再立即動員施工廠商進場疏通，預計6月9日中午9點開放通行，以維護用路人安全。

公路總局甲仙工務段長陳正偉表示，受到連日來降雨影響，玉穗溪水位上升，近日屢次發生土石下衝，一度導致明霸克露鋼便橋通洪斷面從原本10公尺到剩5公尺高，逼近橋面。

陳正偉說，今天下午1時35分玉穗溪水位上升並再度有伴隨混濁泥流大量土石泥流流出，土石流持續下衝，目前河道淤積已對鋼橋便橋通洪斷面造成嚴重影響，目前目測通洪高度剩下3公尺，需待雨歇再立即動員施工廠商進場疏通。

陳正偉指出，由於氣象情勢分析今日至明日清晨將持續有降雨發生，經現場守視人員監看，玉穗溪上游仍持續降雨，考量通行安全及入夜後夜間視線不佳，該路段已於6月8日下午1時啟動便道預警性封閉作業，預計6月9日中午9點開放通行，以維護用路人安全。