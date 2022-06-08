力成(6239)5月營收78.41億元，年增13.87%、月增6.97%，創下歷史新高；前5月營收360.01億元，年增12.55%，同樣改寫同期新高紀錄。法人預估，第二季營收締造新高可期，今年逐季成長在望，目前仍看年度營收有望雙位數成長。

力成副總經理暨發言人曾炫章表示，上海供應鏈恢復仍需要時間，公司持續受惠轉單效應，記憶體成長亮眼，邏輯晶片封測則持平。而今年資本支出以200億元不變，持續為產線發力。

力成日前股東會，通過承認110年度盈餘分派案。每股盈餘分配之現金股利6.8元，以周三收盤價99.2元計算，現金殖利率達6.85%。展望111年，隨著新興電子應用的興起，在人工智慧、5G、電動車與自駕車、資料中心、遠距教學、低軌道衛星、電子醫療、家用電子產品及各式行動裝置的新功能推陳出新，半導體應用的領域將日益寬廣，業界預期半導體接來的黃金十年可被預期。

而COVID-19仍是影響各終端市場的最大不確定因素，歷經過去兩年的疫情，疫苗施打的比率已經大幅提升，預期疫情對全球經濟的影響將日益消退。111年將有機會逐漸回復到疫情前的生活型態。然而，地緣政治與全球貿易摩擦依然嚴峻，對整體經濟市場的影響仍待觀察。預估今年各式產品的生產量，包括邏輯晶片封測、記憶體晶片封測及系統模組產品封測等，均將持續成長。