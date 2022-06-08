工業電腦大廠維田(6570)公布2022年5月營收為新台幣0.87萬元，月增18.98%、年增20.76%，創下歷史第三高；累計前5月合併營收達3.88億元，年增29.79%，單月、累計營收同步改寫歷年同期新高紀錄。

維田表示，5月營收雖受到大陸實施封控管制，致供應鏈不穩、缺料等問題影響，但營收已較上月明顯增加，隨著上海已陸續解封，原物料和物流瓶頸也可望進一步紓解，公司也持續進行產能優化及庫存調節，預期6月遞延出貨效應將可望進一步顯現。

維田進一步表示，從市場需求來看，工業自動化、軌道車載、新能源等專案客戶訂單依然強勁，隨著缺料問題逐步緩解，6月起美國千萬專案也將陸續出貨，預期下半年可望有明顯營收的挹注，目前手中訂單能見度更已達年底，且未看到客戶重複下單與砍單請況，中和廠區也持續維持產能滿載，公司也將調配產能以支應客戶需求，以確保獲利穩定。

公司更同步瞄準智慧製造、智慧交通、智慧醫療等利基型垂直應用產業領域發展，針對客戶需求開發軟、硬體完整之解決方案，以期提升工業電腦附加價值，並藉此增加與客戶的黏著度，今年也將持續發表工程車載電腦、「機器視覺應用」工業電腦(Machine Vision BOX PC)等系列新品，為公司增添新的營收成長動能，對公司長期發展也將更有助益。

維田已於5月27日舉辦股東會，通過盈餘分配案，每股配發現金股利3元，以周三收盤價41.25元計算，現金殖利率達7.27%，6月22日為除息交易日，股利發放日為7月8日。此外，維田(6570)發行無擔保可轉換公司債「維田一」(65701)由中信證券主辦競價拍賣，合格投標總數量3328張，超額認購倍數2.61倍，並已於6月6日掛牌上市。