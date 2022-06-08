麗豐-KY(4137)今日舉行股東會通過每股配息12元，隨著上海市6月將逐漸恢復正常秩序，麗豐表示，將有利「克麗緹娜」美容連鎖加盟店的營運漸恢復既有水準，力拚下半年營運重回成長趨勢。

麗豐-KY今日公布2022年5月合併營收為新台幣2.28億元，月增99.11％，年減46.94%，前5月合併營收為新台幣13.75億元，年減29.88%。麗豐指出，僅管5月集團營運狀況仍受到疫情封控的影響，但隨著上海市的逐步解封，5月份受到疫情影響無法營運的加盟店家數已大幅減少，接下來將強化線上線下與實體通路的效益。

麗豐-KY表示，去年整體疫情發展尚為和緩，自門市營運反饋中可感受整體女性消費力道逐步回升，加上集團秉持深化「品牌力」及「產品力」的業務銷售重點，祭出多元化產品線，2021年營收再創下歷史新高、稅後每股盈餘(EPS)為17.05元。