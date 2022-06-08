新北市石碇區虎爺廟今年1月底出現2名惡煞，乘計程車至此後以電擊棒搶劫運將，犯後攔下另1輛計程車下山，前往木柵捷運站。警方追查發現，嫌犯下車後隨手丟棄飲料空瓶，並從中發現到吸管，採集到DNA，順利比對出其中1名嫌犯身分並將其逮捕，另名嫌犯警方仍在追緝中。

這2名惡煞在1月22日下午4時55分許，於台北市社子島攔下計程車，佯裝信徒要前往石碇區虎爺廟參拜，孰料一到宮廟前停車場，2人就拿出疑似電擊棒的物品開啟，發出電擊聲響威脅，運將心生畏懼，故交出身上3000元新台幣及1支手機，待2人離開後馬上以公共電話報警。

警方獲報後循線調閱監視器，發現犯嫌得手後便步行至附近超商，並搭乘另1輛計程車至木柵捷運站下車，還在現場丟棄喝完的飲料空瓶，警方趕忙聯繫鑑識人員，從空瓶中的吸管採集到DNA，比對出其中1名39歲陳姓嫌犯身分。

據了解，陳姓嫌犯身背多項前科，缺錢花用心生歹念，欲躲避監視器才想出該犯罪手法，後續警方向台北地檢署申請拘票，在社子島一帶順利將其查獲。但陳男面對偵訊未做認罪，也不肯供出共犯，警訊後依恐嚇取財罪嫌將其移送台北地檢署偵辦，並持續追緝另名嫌犯。