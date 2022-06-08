美股帶頭漲，台股8日跟著反攻，外資也轉為小幅買超，但匯入不明顯，且國際美元續強，新台幣在平盤上下整理，股匯上演不同調，終場新台幣收在29.52元兌1美元的兩周新低，貶值0.6分，已經連續五個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量8.11億美元。

外匯交易員表示，雖然世界銀行再下調全球經濟成長預期，並且示警停滯性通膨的風險，加上零售業預料後市表現看壞，但是，美股能源股受惠油價走高而大漲，及科技股攻勢強勁，四大指數全收紅，而台股超級股東會起跑，科技股也啟動一波行情，最後上漲157點至16,670點。可是新台幣卻未跟上腳步，一度升破29.5元，好在隨即回到平盤上下區間整理後續收低。

外匯交易員指出，儘管外資反手小幅買超台股43億元，不過匯入並不明顯，甚至之前連續四個交易日賣超的363億元，還有部分在匯出，對新台幣升勢無貢獻，主要還是受到美元偏強影響，國際美元指數仍在102.5之上的相對高點，使得新台幣欲攻乏力，短線仍要看外資動向的臉色，決定新台幣升貶。