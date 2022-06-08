港股恒指8日開高走高，午後漲幅持續擴大至2％。截至收盤，恒指漲2.24％，報22,014.59點，上漲482.92點。國企指數收漲2.84％、報7,679.6點，漲211.73點。

恒生科技指數漲4.76％、報4,4818.36點。其中，嗶哩嗶哩暴漲20％，阿里漲10％，騰訊、京東、百度漲超6％。天風證券認為，互聯網概念股基本面將在第二季築底，業績能見度逐步確認將提振市場信心。後續隨宏觀環境改善以及企業高品質增長策略兌現，收入增速與經營槓桿逐步改善，有望推動業績彈性復甦。

繼2022年4月首批國產網路遊戲版號恢復發放後，6月7日國家新聞出版署再次發放年內第二批遊戲版號，此次共60款遊戲獲批。儘管網易、騰訊則仍然未在名單中現身，但騰訊仍收漲6％。另外，心動公司漲8％，嗶哩嗶哩漲20％。

港股醫藥股集體爆發，微創機器人漲21％，百濟神州漲14％，榮昌生物漲12％，阿里健康、信達生物、泰格醫藥等漲10％。浙商證券表示，參考海外CXO（醫藥外包）龍頭估值水準，目前大陸國內CXO行業估值已經見底，投資性價比較高。