健康飲食意識抬頭，近年來以植物奶取代動物奶的風氣越來越夯，而在迎接炎夏之際，看好冰涼椰汁是消暑飲品，台北喜來登大飯店與比利時第一植物奶「Provamel樸悅」聯名合作，獨家選用該品牌旗下最受亞洲人歡迎的「椰子米奶」，低脂純天然的輕盈滋味打造2款夏日調飲，更推出「夏日椰椰」1泊2食專案，送房客享用2款椰米特調、英國經典招牌「炸魚薯條」及田園綜合沙拉。

台北喜來登與紅遍歐洲時尚圈的生機植物奶Provamel樸悅合作，以品牌旗下最受亞洲人歡迎的「椰子米奶」為主角，使用永續自然農法栽種的斯里蘭卡椰奶與稻米碰撞出的自然清甜風味，高纖低脂的特性最適合與夏日飲用，2款夏日調飲包含有著綿密奶昔口感與濃郁蕉香的「生打椰椰蕉」與椰子米奶搭配濃縮咖啡的「椰米拿鐵」，即日起於大廳酒吧販售。

「夏日椰椰」1泊2食專案送房客享用椰米特調、炸魚薯條及沙拉等輕食。（台北喜來登大飯店提供）

「生打椰椰蕉」以脂肪含量較低的椰米奶取代牛奶增添椰香，與完熟香蕉、椰子冰淇淋攪打，醇厚的椰香與濃郁奶昔口感，冰涼又解暑；另一款則是IG爆紅的「椰米拿鐵」，以黃金比例將椰子米奶加入牛奶完美調製，再倒入阿拉比卡經典濃縮，醇厚乳香與淡淡肉桂香治癒整個夏季，每杯220元。此外，一樓The Deli外賣店也可購買到品牌其他熱門植物奶商品。

住宿方面則響應推出「夏日椰椰」1泊2食專案，即日起至7月31日前雙人入住可於大廳酒吧享用2款限定特調外，另外也能享用到英國經典招牌「炸魚薯條」與嚴選季節爽脆生菜搭配特製醬汁的「田園綜合沙拉」；入住時穿有「椰子」圖案或配飾再送不挑款的特選迷你酒1瓶，享受微醺的夏日時光，每晚未稅4156元起。

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