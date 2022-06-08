一名網友貼出嘉義一棟透天厝，形狀奇特如同被剖半。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

許多建物因為形狀特別帶給人深刻印象，甚至聲名大噪，成為標誌性建築。近期有網友分享照片，一棟四樓透天厝如同被剖半，正面乍看正常，另一面卻有個直切面，讓他笑稱房子看起來就像被P掉少了一半。文章一出，引來上千網友按讚熱烈討論，「還以為是P圖」、「有點像是被切一半的蛋糕」。

這名網友在社群平台「爆廢公社公開版」貼出照片，一棟位於嘉義義竹的透天厝，外觀並不像主流建築是正方體，正面雖然看似與普通民宅一般無二，但換個角度看，卻能發現建物就像被剖半，突兀的出現一個直切面。

一名網友貼出嘉義一棟透天厝，形狀奇特如同被剖半。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

他表示，「真.三角窗，拍起來整個像是被P掉一樣」，用地圖搜尋他的剖面，不是說他很細很狹長，或是奇怪形狀，但房子看起來就少了一半。

貼文曝光，引來上千網友按讚，「那些年被誤P的房子」、「也是特色，不過地震時戰戰競競」、「真的不是P出來的嗎」、「就像一把斧頭」、「還以為是P圖」、「現實世界的破圖」、「好大一支壁刀煞」、「這房子可以喔破路沖煞」。