因應校園疫情趨緩，新竹縣自宣布遠距教學後，校園確診人數由310人降至82人，且各級學校陸續完成疫苗施打，目前兒童5-11歲第1劑疫苗接種率已近7成，預計本周完成兒童BNT疫苗校園接種場次，讓學童獲得更完善免疫力，故此，縣長楊文科宣布轄內中等以下學校將從6月13日起恢復實體課程。

教育局表示，各校仍應尊重家長選擇，若部分學生申請自主防疫假，學校應依本縣訂定的因應COVID-19課室教學建議模式參考指引進行教學，在符合防疫規範又兼顧教學效益下，舉辦線上、實體與混成教學，以維護學生受教權。另各校應從寬認定予以防疫假，不強制要求提供證明文件，且不納入個人出缺席紀錄，亦不扣減學業評量成績。

教育局楊郡慈局長提醒各校在恢復實體課程前，務必完成校園環境清消作業，鼓勵學生在返校前一日快篩，學生返校後持續關心學生身體狀況，若有身體不適狀況請學生在家休息，給予防疫假且不列入出缺勤紀錄。復課後若師生快篩陽或PCR確診，以及同住家人有確診者，或若有需進行0＋7自主防疫期間等情況，此類師生仍禁止到校。

學生上學前量測體溫，體溫正常始得到校上課。加強宣導師生隨時戴好口罩、勤洗手，依高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引落實各項防疫工作，定期實施校園環境清消，以確保學生健康安全。