6月8日是世界海洋日，兩岸以船隻「不碰面」的方式，在金廈海域中線兩側各自放流魚苗之二。（金門縣水試所提供）

6月8日是世界海洋日，兩岸以船隻「不碰面」的方式，在金廈海域中線兩側各自放流魚苗之三。（金門縣水試所提供）

6月8日是世界海洋日，兩岸以船隻「不碰面」的方式，在金廈海域中線兩側各自放流魚苗之四。（金門縣水試所提供）

6月8日是世界海洋日，兩岸以船隻「不碰面」的方式，在金廈海域中線兩側各自放流魚苗，展現兩岸對海洋資源的維護與重視，也期待潮來潮往的金廈海域永保盎然生機。

金門連年致力恢復及與保護海洋資源，以魚苗放流的方式起到增裕金廈海域漁業資源的作用，希望做為兩岸漁民賴以維生的重要漁場，在兩岸共同維護下，達到永續發展和經營的目標。

縣水試所說明，7年前兩岸共同於海域中線辦理魚苗放流，但近2年因受新冠肺炎疫情影響而停辦，兩岸均擔憂長期停辦下去，不利海域漁業資源的復育和發展，今年在金門縣府及議會指導下，在6月8日「世界海洋日」的今天，兩岸以船隻不碰面的方式，各自於金廈海域中線兩側同步進行放流工作。

金門方面共放流黑鯛2萬尾、黃鰭鯛及黃錫鯛（平鯛）各1萬尾，選定放流均為金廈海域中常見物種，而放流之種苗其體型皆2寸左右，都是健康且經過國內權威單位檢驗無藥物殘留之魚苗，因體型已發展較大，相對的在海洋中有較高的活存率。

金門縣水產試驗所今年配合海洋日復育活動，先前已自行放流三棘鱟20萬尾、遠海梭子蟹20萬尾，以及配合金湖鎮公所及區漁會放流黑鯛3萬尾。接續預定於6月9日起至6月30日之間，再於全縣岸際放流黃鰭鯛2萬尾、黃錫鯛2萬尾及黑鯛5萬尾，並規畫在7月份再培育午魚及石斑2種魚苗來放流，期能借由多元豐富的種類，讓漁業資源生生不息。

廈門海洋局配合海洋日的活動，今天則在海域中線放流大黃花魚苗300萬尾及黃鰭鯛10萬尾外，另在6月6日也於同安灣岸際放流物種計有：黑鯛28萬尾、真鯛28萬尾、黃鰭鯛22萬尾及青蟹4萬8千尾。