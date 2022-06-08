中國外交部發言人趙立堅8日主持例行記者會。

針對英國媒體報導，美國網路司令部司令兼國家安全局局長保羅·中曾根日前受訪承認，美國向烏克蘭派遣過「進攻性」的網路部隊，並對俄羅斯發起過網路攻擊。趙立堅表示，對美國這種危險、不負責任的行為表示關切。美方需要向國際社會作出解釋，美發動上述網路攻擊如何與其宣稱的不直接介入俄烏衝突立場相一致。

趙立堅稱，美國和北約宣稱，網路攻擊可被視為武裝攻擊。美國此前還宣布，美可利用常規甚至核打擊手段回應對美的網路攻擊。按照美方的政策邏輯，美上述行為有可能導致俄烏衝突擴大化，甚至有引發核攻擊的潛在風險。

趙立堅指出，不難看出，美正在利用俄烏衝突進行危險的試驗。美國自信擁有全球最強大的網路軍事力量，可以控制網路攻擊導致的各種後果。但現實情況的走向不可能完全按照美方的設想發展。如局勢一旦失控，最終將損害包括美國在內的國際社會的共同利益。此外，美方還多次聲稱在一些中小國家開展網路軍事力量的前線部署，這是否有可能會將所在國捲入不必要的衝突，值得有關國家高度警惕。

趙立堅敦促美方，網路空間是人類活動的共同家園。改變危險和不負責任的做法，與國際社會一道，共同維護網路空間的和平與安全。