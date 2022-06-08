國民黨立委李貴敏接獲張姓民眾陳情，該民眾父母5月初染疫雙雙住院，10天左右就過世，並24小時火化，死亡證明書在其他病情上註明感染Covid 19，但該民眾向衛福部申請染疫喪葬補貼，拖一個月衛福部都不將其父母列為染疫死亡。李貴敏指出，從此可見，黑數恐怕比想像中更多。

張姓民眾向李貴敏陳情，其父母因染疫住院，10天左右過世，被醫院告知24小時要火化，家屬也都配合。死亡證明書上，雖然直接死因為敗血症與腎衰竭，但證明書上都明確註記過世時患有Covid 19。

然而，該民眾據此向衛福部申請染疫亡者的喪葬補貼時，衛福部卻遲不認定其雙親為染疫死亡，已經經歷一個月，唯一從衛福部那邊得到的回應是，「究竟是否為染疫死亡，須先經專家審議。」

李貴敏質疑，從這個案可以看出來，原來染疫死亡還有分，究竟是不是染疫死亡，還要等專家審議，還要花這麼長時間，那現在指揮中心每天公布的死亡數字，顯然並不精確，這黑數恐怕比想像中還大。

李貴敏也提及另外一個陳情個案，有一名民眾與姪兒同住，姪兒染疫並依規定申報，他自己也做隔離，但是聯絡衛生單位，衛生單位卻說找不到他姪兒的染疫資料，明明都依規定通報，竟然還有資料會遺失的，這恐怕也造成相當大的黑數。

李貴敏表示，這些個案都顯示，真正的死亡率與染疫率可能不是指揮中心每天公布的這樣，實際上的黑數可能多更多。她也呼籲衛福部長陳時中，如果有做錯就承認做錯，不要繼續拗，還要等大家把資料追出來才又轉彎，錯誤的政策就承認錯誤，要因應與病毒共存修改政策也要有明確指引。