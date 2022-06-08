關心在疫情下長輩的健康，新北市社會局今起致贈新北市311處社區照顧關懷據點快篩劑，每據點一盒25支，讓有持續辦理健康促進活動的據點，可以為長輩進行快篩，以確保長輩的健康和安全。

中華培愛全人關懷協會在新莊中正路社區照顧關懷據點主任陳嫣姿表示，在疫情期間，據點的長輩高達98％打滿3劑，在做好一切防疫措施後，據點一周仍開設10個時段，讓長輩一起動健康、體驗VR等，結果發現長輩身心健康，也沒有染疫，反而一些宅家的被傳染了。

今年52歲的陳嫣姿原是位網版印刷廠的主管，因母親7年前中風，住進安養院，她覺得未盡子女照顧之責，同時發現許多長輩年邁宅家後，因缺乏運動，身體日益衰老，健康也亮起紅燈，因此參加新北市動健康種子老師培訓，6年前毅然離開職場，投入中華培愛據點，專心照顧社區的長輩。

另外鶯歌區永昌社區發展協會成立的照顧關懷據點，在疫情期間仍照樣辦理動健康和鼓動千歲不老太鼓班活動。理事長段淑惠表示，疫情已長達2年多，許多長輩都被關在家裡，缺乏活動反而沒有精神，因此在打滿3劑後，在據點拉大距離、做好防疫，仍然可以帶領動健康。